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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Неповний запуск Північного потоку-2 може втричі скоротити транзит газу Україною – Галущенко

герман галущенко

Навіть після запуску російського газопроводу Північний потік-2 наполовину український транзит може скоротитися втричі – до 18 млрд куб. м.

Для порівняння, минулого року Оператор ГТС протранзитував до Європи 55,8 млрд куб. м газу. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він пояснив: головна проблема полягає не лише у тому, що Росія може використовувати газопровід як політичний інструмент, а й у монопольному становищі Газпрому на експорт.

За словами Германа Галущенка, якщо після запуску Північного потоку-2 на транзит українською газотранспортною системою залишається 15 млрд куб. м, то абсолютно очевидно, що Україна не зможе навіть утримувати свою ГТС.

Наразі Україна активно веде переговори з Туреччиною, іншими компаніями і країнами для забезпечення газом українців у разі скорочення транзиту.

Напередодні радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив: якщо після добудови і запуску Північного потоку-2 Росія повністю припинить транзит газу, то Україна щороку недоотримуватиме $1,5 млрд.

За його словами, щоб мінімізувати втрати потрібно продовжувати вибудовувати ефективну зовнішню політику та налагоджувати економіку.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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