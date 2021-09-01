Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров встретился с вице-президентом компании Google Караном Бхатия в Вашингтоне. Они обсудили результаты сотрудничества, а также дальнейшие совместные планы.

— Мы сотрудничаем с Google со времен основания министерства, поскольку наши видения очень похожи. Сегодня (31 августа, — Ред.) обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы, — объяснил Федоров.

По словам министра, в частности они обсудили с командой Google вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube.

— Потому что сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война, — сказал Федоров.

В то же время украинская сторона предложила компании Google привлечь независимых редакторов из Украины, которые будут подбирать контент.

По мнению Федорова, это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии.

Кроме того, как сообщил министр, обсуждали оптимизацию сотрудничества по приложению Дія и возможность для украинцев пользоваться фондом YouTube Shorts.

— YouTube Shorts — это специальная программа поддержки креаторов на 2021-2022 годы. Объем фонда составляет $100 млн. Авторы самых популярных и виральных роликов смогут зарабатывать от $100 до $10 тыс., — объяснил Федоров.

Также он отметил, что в Украине очень развита креативная индустрия, и мы имеем большое количество рекламных и маркетинговых агентств.

— Наши режиссеры получают награды за украинские фильмы. Клипмейкеры снимают видео для мировых звезд, например, Coldplay, рекламу для таких компаний, как Apple, и высоко ценятся во всем мире, — добавил министр.

Федоров выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с Google.

Ведь, как он объяснил, в министерстве хотят, чтобы международные компании развивали свой бизнес в Украине, а не просто присутствовали.

Во вторник, 31 августа, в украинской делегации стартовали рабочие встречи в США. Так, президент Владимир Зеленский посетил Министерство энергетики, Пентагон, Государственный департамент США, Всемирный банк и космическое агентство NASA.

Сегодня, 1 сентября, запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

Джерело: Михаил Федоров

Фото: Минцифры