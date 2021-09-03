Потепления в Украине можно ожидать в конце следующей недели. С 11-12 сентября столбики термометров будут показывать от +20°C до +28°C.

Такой прогноз озвучила синоптик Укргидрометцентра Александра Хала.

— По предварительным прогнозам, похолодание продержится до 9-10 сентября. В конце следующей недели можно ожидать потепления до +20-23°C. На юге и востоке — до +26-28°C. Можно будет еще искупаться в море. В Киеве также понемногу будет возвращаться теплая и солнечная погода, — рассказала она.

Кроме того, Александра Хала добавила, что, по предварительным прогнозам, так называемое бабье лето будет в конце сентября — начале октября.

В то же время первые заморозки в Украине ожидаются на следующей неделе. Ночью и утром на поверхности земли синоптики прогнозируют от 0 до 3 градусов мороза. В ближайшие выходные, 4 и 5 сентября, в Украине будет холодная погода. Температура и днем, и ночью постепенно будет снижаться.

А вот первый снег в Украине в этом году может выпасть уже осенью. Все потому, что раньше переход к зиме в был плавным, с постепенным похолоданием осенью и нулевой температурой в декабре. А сейчас сезоны сильно сместились.

Источник: Громадське радио