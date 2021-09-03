Потепління в Україні можна чекати наприкінці наступного тижня. З 11-12 вересня стовпчики термометрів показуватимуть від +20°C до 28°C.

Такий прогноз озвучила синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала.

– За попередніми прогнозами, похолодання триматиметься до 9-10 вересня. Наприкінці наступного тижня можна чекати потепління до +20-23°C. На півдні та сході – до +26-28°C. Можна буде ще скупатися в морі. У Києві також потроху повертатиметься тепла та сонячна погода, – розповіла вона.

Крім того, Олександра Хала додала, що, за попередніми прогнозами, так зване бабине літо буде наприкінці вересня – на початку жовтня.

Водночас перші заморозки в Україні очікуються вже наступного тижня. Вночі та вранці на поверхні ґрунту синоптики прогнозують від 0 до 3 градусів морозу. У найближчі вихідні, 4 та 5 вересня, в Україні буде холодна погода. Температура і вдень, і вночі поступово знижуватиметься.

А от перший сніг в Україні цьогоріч може випасти вже восени. Все через те, що раніше перехід до зими в був плавним, з поступовим похолоданням восени і нульовою температурою в грудні. А зараз сезони сильно змістилися.

Джерело: Громадське радіо