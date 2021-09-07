Костел Святого Николая в Киеве, где недавно произошел пожар, нужно вернуть в собственность верующих. Такую позицию высказал юрист прихода Святого Николая Владимир Тарасюк во время пресс-конференции во дворе костела.

— Восстановить историческую справедливость — вернуть храм тем, кто его строил, потомкам того прихода, который его построил. Если государство является ненадлежащим пользователем и не способно должным образом заботиться об этом всем и сохранить за 30 лет… Это же не один храм, их же сотни в Украине, просто этот в центре Киева. Из-за этого ему повезло больше, потому здесь собрались все люди .. Он вам интересен, потому что вы о нем знаете.

Тарасюк подчеркнул, что костел Святого Николая был построен именно для богослужений, а не для проведения концертов. По его мнению, пожар в храме была неслучайным.

— Мы не верим в конспирологию и всякую мистику, но мы как христиане, прекрасно понимаем, что ничего случайного в этом мире не происходит — как с каждым из нас, так и с этим костелом.

Представители прихода Святого Николая уверяют, что никогда не выступали против проведения концертов органной музыки при условии возвращении храма верующим.

Пожар в костеле Святого Николая

Пожар в костеле Святого Николая случился вечером 3 сентября. Возгорание произошло между первым и вторым этажами здания и распространилось на кровлю.

Спасатели локализовали пожар. В результате инцидента не пострадал никто из людей, однако огонь уничтожил уникальный орган. Также повредились некоторые помещения и упала люстра, но конструкции исторического здания ничего не угрожает.

Костел Святого Николая — крупнейший католический храм в Киеве, расположенный на улице Большой Васильковской. В то же время он является концертным залом Национального дома органной музыки.

После пожара начался сбор средств на восстановление храма. По оценкам Министерства культуры Украины, для этого понадобится более 75 млн грн. Сейчас костел находится в собственности государства.