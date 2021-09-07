Костел Святого Миколая у Києві, де нещодавно сталася пожежа, потрібно повернути у власність вірян. Таку позицію висловив юрист парафії Святого Миколая Володимир Тарасюк під час прес-конференції на подвір’ї костелу.

– Відновити історичну справедливість – повернути храм тим, хто його будував, нащадкам тієї парафії, яка його збудувала. Якщо держава є неналежним користувачем і нездатна належним чином піклуватися про це все і зберегти за 30 років. Це ж не один храм, їх же сотні в Україні, просто цей в центрі Києва. Через це йому пощастило більше, через те тут зібралися всі люди.. Він вам є цікавим, тому що ви про нього знаєте.

Тарасюк наголосив, що костел Святого Миколая був побудований саме для богослужінь, а не для проведення концертів. На його думку, пожежа у храмі була невипадковою.

– Ми не віримо у конспірологію та всіляку містику, але ми як християни, прекрасно розуміємо, що нічого випадкового в цьому світі не відбувається – як з кожним з нас, так і з цим костелом.

Представники парафії Святого Миколая запевняють, що ніколи не виступали проти проведення концертів органної музики за умови повернення храму вірянам.

Пожежа у костелі Святого Миколая

Пожежа у костелі Святого Миколая трапилася ввечері 3 вересня. Загоряння сталося між першим і другим поверхами будівлі та поширилося на покрівлю.

Рятувальники локалізували пожежу. Внаслідок інциденту не постраждав ніхто з людей, однак вогонь знищив унікальний орган. Також пошкодилися деякі приміщення та впала люстра, але конструкції історичної будівлі нічого не загрожує.

Костел Святого Миколая – найбільший католицький храм у Києві, розташований на вулиці Великій Васильківській. Водночас він є концертною залою Національного будинку органної музики.

Після пожежі розпочався збір коштів на відновлення храму. За оцінками Міністерства культури України, для цього знадобиться понад 75 млн грн. Наразі костел перебуває у власності держави.