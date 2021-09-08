Под грифом секретно: Зеленский подписал решение СНБО о развитии ВМС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны О развитии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2031 года.

Соответствующий указ №459 / 2021 от 8 сентября опубликован на сайте главы государства.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 О развитии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2031 года, — говорится в документе.

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20 августа Совет национальной безопасности и обороны на заседании рассмотрел восемь вопросов, два из которых — в режиме секретно.

Первым вопросом повестки дня было введение национальной системы устойчивости.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, за 30 лет независимости в Украине не существовало системы, которая позволяет по стандартам НАТО реагировать на угрозы, которые существуют в стране.

Принятым на заседании документом утвердили концепцию, которую разрабатывали в течение года украинские и международные специалисты.

В тайном режиме на заседании обсудили вопросы развития ракетного вооружения до 2031 года.

Согласно решению СНБО, до 2031 года Украина потратит на эту программу более 200 млрд грн.