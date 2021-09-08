Под грифом секретно: Зеленский подписал решение СНБО о развитии ВМС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны О развитии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2031 года.
Соответствующий указ №459 / 2021 от 8 сентября опубликован на сайте главы государства.
— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 О развитии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2031 года, — говорится в документе.
20 августа Совет национальной безопасности и обороны на заседании рассмотрел восемь вопросов, два из которых — в режиме секретно.
Первым вопросом повестки дня было введение национальной системы устойчивости.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, за 30 лет независимости в Украине не существовало системы, которая позволяет по стандартам НАТО реагировать на угрозы, которые существуют в стране.
Принятым на заседании документом утвердили концепцию, которую разрабатывали в течение года украинские и международные специалисты.
В тайном режиме на заседании обсудили вопросы развития ракетного вооружения до 2031 года.
Согласно решению СНБО, до 2031 года Украина потратит на эту программу более 200 млрд грн.