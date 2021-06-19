Кулеба выступил за усиление сотрудничества ВМС стран НАТО и Украины в Черном море

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Румынии Богдан Ауреску провели встречу на полях Анталийского дипломатического форума.

В частности политики двух стран обсудили развитие украинско-румынского партнерства. Украинский государственный деятель инициировал обсуждение дальнейших шагов на пути евроатлантической интеграции Украины.

В то же время Кулеба отметил возможности усиления сотрудничества военно-морских сил стран НАТО и Украины в Черном море.

Также стороны обсудили ряд вопросов украинско-румынских отношений, среди которых — проведение вскоре двусторонних консультаций по вопросам образования и развития пограничной инфраструктуры.

В то же время министры иностранных дел обсудили создание новых возможностей в торговле и инвестициях между Украиной и Румынией.

Недавно в акватории Черного моря 11 мая состоялись совместные учения типа PASSEX кораблей ВМС ВС Украины, береговой охраны США и морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Учения ВМС Украины и береговой охраны США предусмотренные программой сотрудничества с союзниками и партнерами в НАТО.

Фото: МВД