Силовики ФСБ в оккупированном Крыму отпустили бывшего члена Меджлиса Эльдара Менсеитова, задержанного утром.
Об этом сообщила Крымская солидарность.
Отмечается, что Менсеитову 51 год и у него есть инвалидность третьей группы. Его отпустили после допроса, сейчас он находится в своем доме в ПГТ Молодежное на оккупированном полуострове.
— С ним провели определенный опрос, после чего привезли обратно, остановившись возле дома. Он находится в утомленном состоянии, но чувствует себя нормально, — сказал адвокат Менсеитова Рефат Юнус.
Он также отметил, что более подробный комментарий бывший член Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району сможет дать завтра.
Задержание Эльдара Менсеитова произошло утром 8 сентября, после проведения незаконных обысков у крымских татар, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
Сначала за домом следили две машины, а затем Менсеитова вывезли в неизвестном направлении.
По мнению омбудсмена, задержание мужчины является местью России за то, что он свидетельствовал на стороне защиты по так называемому делу Мустафы Джемилева.
Подробнее про незаконные обыски и задержания крымских татар в Крыму, читайте на Фактах ICTV.
Источник: Крымская солидарность
Фото: Крымская солидарность