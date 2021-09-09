Силовики ФСБ в оккупированном Крыму отпустили бывшего члена Меджлиса Эльдара Менсеитова, задержанного утром.

Об этом сообщила Крымская солидарность.

Отмечается, что Менсеитову 51 год и у него есть инвалидность третьей группы. Его отпустили после допроса, сейчас он находится в своем доме в ПГТ Молодежное на оккупированном полуострове.

— С ним провели определенный опрос, после чего привезли обратно, остановившись возле дома. Он находится в утомленном состоянии, но чувствует себя нормально, — сказал адвокат Менсеитова Рефат Юнус.

Он также отметил, что более подробный комментарий бывший член Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району сможет дать завтра.

Задержание Эльдара Менсеитова произошло утром 8 сентября, после проведения незаконных обысков у крымских татар, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Сначала за домом следили две машины, а затем Менсеитова вывезли в неизвестном направлении.

По мнению омбудсмена, задержание мужчины является местью России за то, что он свидетельствовал на стороне защиты по так называемому делу Мустафы Джемилева.

Подробнее про незаконные обыски и задержания крымских татар в Крыму, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность