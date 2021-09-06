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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

На заместителя главы Меджлиса давили и удерживали с мешком на голове — Чубаров

На заместителя главы Меджлиса давили и удерживали с мешком на голове — Чубаров

Задержанного российскими оккупантами первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла целый день держали в наручниках и с мешком на голове.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в социальной сети Facebook со ссылкой на адвоката Джеляла.

По его словам, Джеляла с момента вывода из собственного дома и до позднего вечера удерживали в неизвестном помещении. Заместитель главы Меджлиса находился под жестким психологическим давлением в наручниках и с мешком на голове.

Его и других незаконно задержанных крымских татар обвиняют в якобы совершении диверсии, за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

По мнению главы Меджлиса, такие действия — лишь очередная попытка Кремля дискредитировать орган, представляющий интересы крымских татар. На завтра, 6 сентября, на территории Симферополя запланированы так называемые суды, которые определят меру пресечения противоправно задержанным.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что таким незаконным образом Российская Федерация реагирует на начало работы Крымской платформы.

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