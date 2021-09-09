Силовики ФСБ в окупованому Криму відпустили колишнього члена Меджлісу Ельдара Менсеїтова, якого затримали зранку.

Про це повідомила Кримська солідарність.

Зазначається, що Менсеїтову 51 рік і він має інвалідність третьої групи. Його відпустили після допиту, наразі він перебуває у своєму будинку в СМТ Молодіжне на окупованому півострові.

– З ним провели певне опитування, після чого привезли назад, зупинившись біля будинку. Він знаходиться в стомленому стані, але почувається нормально, – сказав адвокат Менсеїтова Рефат Юнус.

Він також зазначив, що більш докладний коментар колишній член Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району зможе дати завтра.

Затримання Ельдара Менсеїтова сталося вранці 8 вересня, після проведення незаконних обшуків у кримських татар, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Спочатку за будинком стежили дві машини, а потім Менсеїтова вивезли у невідомому напрямку.

На думку омбудсмена, затримання чоловіка є помстою Росії за те, що він свідчив на стороні захисту у так званій справі Мустафи Джемілєва.

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Джерело: Кримська солідарність

Фото: Кримська солідарність