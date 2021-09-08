Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Нові обшуки в Криму: російські силовики затримали колишнього члена Меджлісу

ФСБ

Колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району в окупованому Криму Ельдара Менсеітова співробітники ФСБ Росії вивезли 8 вересня у невідомому напрямку.

Активіста затримали після незаконних обшуків в селищі Молодіжне, повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

За її даними, і обшуки, і затримання Менсеітова пов’язані із пошкодженням газопроводу в селі Перевальне 23 серпня.

За обвинуваченням у тій самій справі два дні тому так званий суд у Криму заарештував на 60 діб першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а також двох братів – Азіза і Асана Ахтемових.

Денісова вважає, що затримання Менсеітова – це помста окупантів за те, що 18 липня він свідчив на стороні захисту у так званій справі Мустафи Джемілєва, якого РФ заочно судить нібито за незаконний перетин кордону її кордону та незаконне поводження зі зброєю.

– Ігноруючи вимогу Міжнародного суду ООН про скасування заборони на діяльність, РФ продовжує практику ганебних репресій проти кримськотатарського народу, – наголосила омбудсмен.

Читайте
Репресії за підтримку Кримської платформи: в МЗС прокоментували арешти у Криму

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка