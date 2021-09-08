Колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району в окупованому Криму Ельдара Менсеітова співробітники ФСБ Росії вивезли 8 вересня у невідомому напрямку.

Активіста затримали після незаконних обшуків в селищі Молодіжне, повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

За її даними, і обшуки, і затримання Менсеітова пов’язані із пошкодженням газопроводу в селі Перевальне 23 серпня.

За обвинуваченням у тій самій справі два дні тому так званий суд у Криму заарештував на 60 діб першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, а також двох братів – Азіза і Асана Ахтемових.

Денісова вважає, що затримання Менсеітова – це помста окупантів за те, що 18 липня він свідчив на стороні захисту у так званій справі Мустафи Джемілєва, якого РФ заочно судить нібито за незаконний перетин кордону її кордону та незаконне поводження зі зброєю.