У четвер зранку, 9 вересня, російські окупанти відкрили вогонь поблизу залізничної станції Скотувата, що на Донеччині. Через це було обмежено рух поїздів.

Про обстріл поінформували в прес-службі Укрзалізниці.

Обстріл з важкого озброєння розпочався близько 8:00. Вогонь окупанти відкрили з непідконтрольної Україні території.

Снаряди падають на відстані 2 кілометрів від станції Скотувата Донецької залізниці. Проте пошкоджень інфраструктури наразі немає.

Працівників станції та пасажирів задля їхньої безпеки оперативно евакуювали в укриття.

Через обстріл обмежено рух приміських поїздів:

• №6011/6072 Лиман – Скотувата –Лозова;

• №6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ.

Вони рухатимуться до станції Фенольна, поки ситуація не стабілізується.

В Укрзалізниці закликають пасажирів слухати оголошення на станціях та відстежувати інформацію.

Пасажирська та вантажна залізнична станція Скотувата знаходиться у населеному пункті Верхньоторецьке Донецької області (між станціями Ясинувата та Фенольна).

Тим часом в прес-центрі штабу Операції об’єднаних сил також повідомили про порушення режиму припинення вогню з боку російських збройних формувань.

Зазначається, що окупанти здійснили обстріли українських позицій у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, куди входить Донецька область.

Унаслідок обстрілу вогнепальне поранення отримав український військовий. Він знаходиться у тяжкому стані та був транспортований до лікувального закладу.

Напередодні російські окупанти також обстрілювали українські позиції на Донбасі в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Внаслідок обстрілу було поранено двох військових.