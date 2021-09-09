У четвер зранку, 9 вересня, російські окупанти відкрили вогонь поблизу залізничної станції Скотувата, що на Донеччині. Через це було обмежено рух поїздів.
Про обстріл поінформували в прес-службі Укрзалізниці.
Обстріл з важкого озброєння розпочався близько 8:00. Вогонь окупанти відкрили з непідконтрольної Україні території.
Снаряди падають на відстані 2 кілометрів від станції Скотувата Донецької залізниці. Проте пошкоджень інфраструктури наразі немає.
Працівників станції та пасажирів задля їхньої безпеки оперативно евакуювали в укриття.
Через обстріл обмежено рух приміських поїздів:
• №6011/6072 Лиман – Скотувата –Лозова;
• №6003/6004 Ізюм – Скотувата – Святогірськ.
Вони рухатимуться до станції Фенольна, поки ситуація не стабілізується.
В Укрзалізниці закликають пасажирів слухати оголошення на станціях та відстежувати інформацію.
Пасажирська та вантажна залізнична станція Скотувата знаходиться у населеному пункті Верхньоторецьке Донецької області (між станціями Ясинувата та Фенольна).
Тим часом в прес-центрі штабу Операції об’єднаних сил також повідомили про порушення режиму припинення вогню з боку російських збройних формувань.
Зазначається, що окупанти здійснили обстріли українських позицій у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, куди входить Донецька область.
Унаслідок обстрілу вогнепальне поранення отримав український військовий. Він знаходиться у тяжкому стані та був транспортований до лікувального закладу.
Напередодні російські окупанти також обстрілювали українські позиції на Донбасі в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Внаслідок обстрілу було поранено двох військових.