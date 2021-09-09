Верующие всех конфессий собрались на совместную молитву за возвращение в собственность католиков Костела святого Николая, где недавно произошел пожар.

Люди собрались во дворе храма, который находится в Киеве на улице Большая Васильковская. Приход святого Николая объявил бессрочную молитвенную акцию и просит поддержки других приходов и конфессий.

— Мы уже 30 лет просим власть вернуть храм римско-католическому приходу святого Николая в Киеве. Это наша собственность. Этот храм был построен католиками в начале ХХ века. Затем в 30-х годах его забрала коммунистическая власть…, — рассказал в комментарии Фактам ICTV отец Павел Вишковский ОМИ, настоятель Делегатуры Конгрегации Миссионеров Облатов Непорочной Марии в Украине.

Отец подчеркнул, что римско-католический приход также хочет контролировать ремонт костела из-за опасений, что средства пойдут на “откаты”.

Павел Вышковский отметил, что верующие могут сделать ремонт за свой счет, ведь уже имеют такой опыт.

— Конечно, мы найдем эти средства, у нас уже есть опыт. Мы вместе с прихожанами выстроили семь новых храмов в Украине за 30 лет независимости. А два такие же или еще более уничтоженные храмы уже отстроили …

Передачу храма римско-католическому приходу костела поддержал Всеукраинский совет церквей.

— Мы имели заседание недавно и Всеукраинский совет церквей сделал соответствующее заявление о поддержке общины и ускорения передачи храма, который принадлежит церкви, чтобы верные могли заботиться о нем и в конце концов справедливость торжествовала, — поделился митрофорный протоиерей Олекса Петрив, представитель Украинской греко-католической церкви.

7 сентября на дворе Костела святого Николая состоялась пресс-конференция по передаче храма в собственность прихода. 3 сентября здесь произошел пожар.

Огонь возник между первым и вторым этажами и распространился на кровлю. В результате инцидента никто из людей не пострадал, однако уничтожился уникальный орган и повредились некоторые помещения здания.

Костел святого Николая также является концертным залом Национального дома органной музыки. Сейчас историческое здание находится в собственности Министерства культуры.

По оценке ведомства, на ремонт храма потребуется до 75 млн грн. Начался сбор средств на проведение работ.