Віряни всіх конфесій моляться за повернення Костелу святого Миколая католикам

Віряни всіх конфесій зібралися на спільну молитву за повернення у власність католиків Костелу святого Миколая, де нещодавно трапилася пожежа.

Люди зібралися на подвір’ї храму, який розташований у Києві на вулиці Велика Васильківська. Парафія святого Миколая оголосила безстрокову молитовну акцію і просить підтримки інших парафій та конфесій.

– Ми вже 30 років просимо владу повернути храм римсько-католицькій парафії імені святого Миколая у Києві. Це наша власність. Цей храм був побудований католиками на початку ХХ століття. Потім у 30-х роках його забрала комуністична влада…, – розповів у коментарі Фактам ICTV отець Павло Вишковський ОМІ, настоятель Делегатури Згромадження Місіонерів Облатів Непорочної Марії в Україні.

Отець наголосив, що римсько-католицька парафія також хоче тримати під контролем ремонт костелу через побоювання, що кошти підуть на “відкати”.

Павло Вишковський зауважив, що віряни можуть зробити ремонт власним коштом, адже уже мають такий досвід.

– Звісно, що ми знайдемо ці кошти, у нас уже є досвід. Ми разом з парафіянами вибудували сім нових храмів в Україні за 30 років незалежності. А два такі ж самі або ще більше знищені храми уже відбудували…

Передачу храму римсько-католицькій парафії костелу підтримала Всеукраїнська рада церков.

– Ми мали засідання нещодавно і Всеукраїнська рада церков зробила відповідну заяву щодо підтримки громади і пришвидшення передання храму, який належить церкві, щоби вірні могли заопікуватися ним і зрештою справедливість торжествувала, – поділився митрофорний протоієрей Олекса Петрів, представник Української греко-католицької церкви.

7 вересня на подвір’ї Костелу святого Миколая відбулася прес-конференція щодо передання храму у власність парафії. 3 вересня тут сталася пожежа.

Вогонь виник між першим і другим поверхами та поширився на покрівлю. Внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав, однак знищився унікальний орган і пошкодилися деякі приміщення будівлі.

Костел святого Миколая також є концертною залою Національного будинку органної музики. Наразі історична будівля перебуває у власності Міністерства культури.

За оцінкою відомства, на ремонт храму знадобиться до 75 млн грн. Розпочався збір коштів на проведення робіт.