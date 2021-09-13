В зоне ООС в течение суток 12 сентября в результате обстрела вооруженные формирования Российской Федерации ранили трех украинских военнослужащих. О смерти еще одного бойца в ВСУ сообщили ранее.

Сейчас раненые воины находятся в лечебных учреждениях. Врачи сообщают, что состояние их здоровья – удовлетворительное.

Всего за прошедшие сутки противник 10 раз нарушал режим прекращения огня.

Вблизи Нью-Йорка дважды обстрелял позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов, в направлении Невельского – из стрелкового оружия.

В районе Верхнеторецкого враг дважды осуществлял обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Прицепиловки российские оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

В районе Катериновки, Зайцевого и Золотого-4 наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Утром 13 сентября вблизи Зайцевого российско-оккупационные войска уже обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Обо всех фактах нарушений сообщено представителям миссии ОБСЕ.

Источник: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС