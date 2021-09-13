У зоні ООС протягом доби 12 вересня унаслідок обстрілу збройні формування Російської Федерації поранили трьох українських військовослужбовців. Про смерть ще одного бійця в ЗСУ повідомили раніше.

Нині поранені воїни перебувають у лікувальних закладах. Медики повідомляють, що стан їхнього здоров’я – задовільний.

Загалом протягом минулої доби противник 10 разів порушував режим припинення вогню.

Поблизу Нью-Йорка двічі обстріляв позиції українських захисників із станкових протитанкових гранатометів, у напрямку Невельського – із стрілецької зброї.

У районі Верхньоторецького ворог двічі здійснював обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

У районі Катеринівки, Зайцевого та Золотого-4 найманці вели вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Уранці 13 вересня поблизу Зайцевого російсько-окупаційні війська вже обстріляли українські позиції із гранатометів різних систем.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень повідомлено представників місії ОБСЄ.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС