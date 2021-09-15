Хмельницкая атомная электростанция — самая молодая в Украине. Здесь сейчас работают только два энергоблока. Первый запустили в 1987-м, уже после Чернобыльской трагедии. Сооружение второго затянулось до 2004 года.

По проекту, реактор здесь должен был быть советского типа. Покупать его сейчас в России Украина, конечно же, не будет. Этой технологией теперь владеют еще Чехия и Китай.

Во время недавнего визита Зеленского в США украинский Энергоатом и американская компания Вестингауз Электрик подписали меморандум о строительстве в Украине пяти атомных энергоблоков по новой технологии. Один из них как раз и установят на Хмельницкой АЭС.

Они не только эффективны, но и гораздо безопаснее. А благодаря модульной конструкции — просты в обслуживании.

ХАЭС-4 должен стать тестовой площадкой для масштабного проекта.

Но на строительство таких объектов должны дать разрешение территориальные общины, и здесь могут возникнуть проблемы. Все хотят дешевого электричества, но после Чернобыля боятся атомных станций. С этими страхами хорошо знаком мэр Нетишина, в котором расположена Хмельницкая АЭС.

В городе даже нет коммунального предприятия, теплом его обеспечивает атомная станция. Здоровью горожан это никак не вредит, а вот для кошелька — большое облегчение.

И все же атомными фобиями украинцев, очевидно, воспользуются противники нашего сотрудничества с американцами. Прежде всего Россия. Есть и другой, внутренний риск — украинская коррупция.

И это не абстрактные опасения. Наш нынешний энергорынок — настоящая мутная вода, в которой ловкие дельцы ловят большую рыбку.

По решению правительства, Енергоатом продает половину своей генерации по цене ниже себестоимости для населения. Но действительно ли все это электричество идет на нужды людей? Система настолько запутанная, что отследить путь энергии почти нереально. Часть дешевых атомных киловатт перепродают по рыночным ценам бизнесу.

Махинации расцветают из-за разницы в тарифах для населения и промышленности. Несмотря на разговоры о необходимости их выровнять и давать субсидии нуждающимся, правительство решило снизить цену и для бедных, и для богатых.

Сами атомщики от этого совсем не в восторге. Из-за такой ​​щедрости правительства они в этом году уже потеряли 15 млрд грн прибыли. Которые могли бы уплатить в госбюджет.

И все же, чем больше ядерной энергии в общем балансе, тем дешевле должна быть конечная цена для всех потребителей. Если бы не одно но. У нас стремительно развивается зеленая генерация с самым высоким в Европе тарифом. И, по закону, энергорынок должен выкупить все произведенные зеленые киловатты. Эту проблему еще предстоит решить.

Но несмотря на все это, правительство планирует развивать именно атомную энергетику и постепенно отказываться от тепловой, которая вредит окружающей среде.

Руководитель Энергоатома надеется уже в следующем году начать строительство 4-го блока на Хмельницкой АЭС. Первые мегаватты он сможет дать, очевидно, на рубеже 2030 года.

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