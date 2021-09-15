Хмельницька атомна електростанція – наймолодша в Україні. Тут наразі працюють тільки два енергоблоки. Перший запустили у 1987-му, вже після Чорнобильської трагедії. Спорудження другого затяглося до 2004 року.

За проектом, реактор тут мав бути радянського типу. Купувати його нині в Росії Україна, звісно ж, не буде. Цією технологією тепер володіють ще й Чехія та Китай.

Під час недавнього візиту Зеленського до США український Енергоатом та американська компанія Вестінгауз Електрик підписали меморандум про будівництво в Україні п’яти атомних енергоблоків за новою технологією. Один із них якраз і встановлять на Хмельницькій АЕС.

Вони не лише ефективніші, але й набагато безпечніші. А завдяки модульній конструкції – простіші в обслуговуванні.

ХАЕС-4 має стати тестовим майданчиком для масштабного проекту.

Але на будівництво таких об’єктів мають дати дозвіл територіальні громади, і тут можуть виникнути проблеми. Всі хочуть дешевої електрики, але після Чорнобиля бояться атомних станцій. З цими страхами добре знайомий мер Нетішина, в якому розташована Хмельницька АЕС.

У місті навіть немає комунального підприємства, теплом його забезпечує атомна станція. Здоров’ю містян це жодним чином не шкодить, а от для гаманця – велике полегшення.

І все ж атомними фобіями українців, вочевидь, скористаються противники нашої співпраці з американцями. Насамперед Росія. Є й інший, внутрішній ризик – українська корупція.

І це не абстрактні побоювання. Наш нинішній енергоринок – справжня каламутна вода, в якій спритні ділки ловлять чималу рибку.

За рішенням уряду, Енергоатом продає половину своєї генерації за ціною нижче собівартості для населення. Але чи справді вся ця електрика йде на потреби людей? Система настільки заплутана, що відстежити шлях енергії майже нереально. Частину дешевих атомних кіловатів перепродають за ринковими цінами бізнесу.

Махінації квітнуть через різницю в тарифах для населення та промисловості. Попри розмови про необхідність їх вирівняти й давати субсидії тим, хто потребує, уряд вирішив знизити ціну і для бідних, і для багатих.

Самих атомників це геть не тішить. Через таку щедрість уряду вони цього року вже втратили 15 млрд грн прибутку. Які могли б сплатити в держбюджет.

І все ж, чим більше ядерної енергії у загальному балансі, тим дешевшою мала б бути кінцева ціна для всіх споживачів. Якби не одне але. У нас стрімко розвивається зелена генерація з найвищим у Європі тарифом. І, за законом, енергоринок мусить викупити усі вироблені зелені кіловати. Цю проблему ще треба вирішити.

Та попри все це, уряд планує розвивати саме атомну енергетику і поступово відмовлятися від теплової, яка шкодить довкіллю.

Керівник Енергоатому сподівається вже наступного року розпочати будівництво 4-го блоку на Хмельницькій АЕС. Перші мегавати він зможе дати, вочевидь, на рубежі 2030 року.

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