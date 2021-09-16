Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів про перспективи виникнення катаклізмів в Україні. За його словами, ймовірність небезпечних природних явищ зростає. До цього має бути готова влада та органи місцевого самоврядування, також про це треба інформувати людей.

– Звичайно ж до цього треба бути готовими завжди, тому що ймовірність виникнення природних катаклізмів не зникла, вона збільшується, тому до цього треба готуватися.

Небезпечні природні явища можуть виникати через зміну температурних умов. Однак на думку метеоролога, таких катаклізмів, як у Європі та США, в Україні не буде через меншу активність синоптичних процесів та глибину циклонів.

Кульбіда також розповів, що за 20 років кількість зимових днів в Україні може зменшитися. Це пов’язано з підвищенням температури повітря, яка щороку зростає приблизно на 0,4 градуса.

Як зауважив метеоролог, за 20 років середня температура в Україні може зрости майже на 1 градус.

– Тоді, звичайно, кількість зимових днів буде різко зменшуватися, а ще років через 10-20 їх взагалі стане дуже мало за збереження подібних тенденцій в температурі повітря.

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