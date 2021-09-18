В Луганской области боевики во время тренировок обстреляли село Иллирия. В результате обстрела поврежден храм Александра Невского, построенный в 19-м веке. Получили ранения мирные жители населенного пункта.

Оккупанты также обстреляли здание магазина и дома культуры. Инцидент произошел в четверг, 16 сентября, об этом сообщили в разведке Министерства обороны.

Как отмечают в Минобороны, эту ситуацию российские наемники будут пытаться скрыть или обвинят во всем украинских военных.

В этот же день боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ. Под обстрелы также попали населенные пункты Тарамчук и Счастье.

В селе Тарамчук Марьинского района поврежден дом и придомовая территорию. Город Счастье боевики обстреляли с помощью беспилотника и миномета 82-го калибра. В результате повредились гражданские дома и автомобили, один человек получил ранение.

Пострадавшим оказался мэр города, его госпитализировали в больницу. Медики диагностировали у мужчины осколочное ранение бедра и черепно-мозговую травму. Сейчас его состояние — удовлетворительное.

Подробнее об обстреле Счастье оккупантами читайте в материале.