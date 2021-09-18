В Луганській області бойовики під час тренувань обстріляли село Іллірія. Внаслідок обстрілу пошкодився храм Олександра Невського, збудований у 19-му столітті. Отримали поранення мирні жителі населеного пункту.

Окупанти також обстріляли будівлю магазину та будинку культури. Інцидент трапився у четвер, 16 вересня, про це повідомили у розвідці Міністерства оборони.

Як наголошують в Міноборони, цю ситуацію російські найманці намагатимуться приховати або ж звинуватять у всьому українських військових.

У цей же день бойовики вісім разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Під обстріли також потрапили населені пункти Тарамчук і Щастя.

У селі Тарамчук Мар’їнського району пошкоджено будинок і прибудинкову територію. Місто Щастя бойовики обстріляли за допомогою безпілотника та міномету 82-го калібру. Внаслідок цього пошкодилися цивільні будинки та автомобілі, один чоловік зазнав поранення.

Постраждалим виявився мер міста, його госпіталізували до лікарні. Медики діагностували у чоловіка осколкове поранення стегна та черепно-мозкову травму. Наразі його стан – задовільний.

Детальніше про обстріл окупантами Щастя читайте у матеріалі.