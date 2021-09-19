Одеський припортовий завод закривають: керівництво називає дві причини

Одеський припортовий завод зупиняє роботу.

Відновити його діяльність не змогли.

– Завод уже в процесі зупинки. На сьогодні причини дві – переповнений склад карбаміду і захмарна ціна сировини (природного газу), – повідомив перший заступник директора підприємства Микола Щурик.

Деталі поки не розголошуються.

Одеський припортовий завод спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню. Також займається перевантаженням хімічної продукції.

Державі в особі ФДМУ належать 99,5667% акцій підприємства. Кілька років завод знаходиться в списку підприємств, які готуються до приватизації.

У 2020 році виконуючим обов’язки голови правління акціонерного товариства Одеський припортовий завод став Микола Парсентьєв. Тоді він повідомив про аукціон з приватизації заводу, що планували саме на 2021 рік. При цьому Парсентьєв заявляв, що у держави є всі механізми для контролю за збереженням робочих місць на ОПЗ після приватизації, а сумнівні структури без досвіду роботи в сфері хімпрому будуть відсічені від приватизації.

За рік до того Одеський припортовий завод відновив роботу після простою, що тривав понад рік.