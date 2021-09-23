Дела Майдана: организатора титушек Крысина приговорили к восьми годам тюрьмы

Дарницкий районный суд Киева приговорил Юрия Крысина к восьми годам заключения. Его обвиняют в похищении и пытках активиста Революции достоинства Владислава Иваненко в 2014 году.

Об этом сообщила прокурор Офиса генпрокурора Юлия Малашич.

Юрий Крысин — фигурант нескольких уголовных производств. Его называют координатором титушек, которые нападали на активистов Революции достоинства в начале 2014 года.

До этого Крысина обвиняли в нападении на журналиста Вячеслава Веремия, погибшего в результате огнестрельного ранения в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года на перекрестке улиц Владимирской и Большой Житомирской в ​​Киеве.

В декабре 2017 года Шевченковский районный суд Киева приговорил Юрия Крысина к четырем годам заключения с двухлетним испытательным сроком.

После этого Генеральная прокуратура обжаловала приговор суда об условном сроке наказания. Тогда Апелляционный суд Киева назначил Крысину пять лет лишения свободы за участие в убийстве журналиста Вячеслава Веремия.