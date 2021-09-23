Справи Майдану: організатора тітушок Крисіна засудили до восьми років в’язниці

Дарницький районний суд Києва засудив Юрія Крисіна до восьми років ув’язнення. Його звинувачують у викраденні та катуванні активіста Революції гідності Владислава Іваненка у 2014 році.

Про це повідомила прокурор Офісу генпрокурора Юлія Малашич.

Юрій Крисін – фігурант кількох кримінальних проваджень. Його називають координатором тітушок, які нападали на активістів Революції гідності на початку 2014 року.

До цього Крисіна звинувачували у нападі на журналіста В’ячеслава Веремія, який загинув внаслідок вогнепального поранення в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року на перехресті вулиць Володимирської та Великої Житомирської у Києві.

У грудні 2017 року Шевченківський районний суд Києва засудив Юрія Крисіна до чотирьох років ув’язнення з дворічним випробувальним терміном.

Після цього Генеральна прокуратура оскаржила вирок суду про умовний термін покарання. Тоді Апеляційний суд Києва призначив Крисіну п’ять років позбавлення волі за участь у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія.