В понедельник, 27 сентября, Кабинет министров решил уволить членов наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины — Юлию Ковалив, Наталью Бойко и Юлию Свириденко. Об этом сообщила Ковалив в соцсети.

— Полномочия всех членов наблюдательного совета прекращены, поэтому теперь акционер (Кабмин) и новое руководство будут принимать все важные для компании решения, — заявила она.

По словам Ковалив, 27 сентября ее последний рабочий день в НАК Нафтогазе.

— Сегодня мой последний день в качестве члена наблюдательного совета Нафтогаза. Пройдя несколько кризисов корпоративного управления — в 2017-м (когда четыре из пяти членов совета подали в отставку) и в этом году, я хочу оставаться оптимистом, что все будет хорошо, и Нафтогаз дальше будет двигаться в направлении построения успешной нефтегазовой компании, — добавила она.

28 апреля 2021 года правительство уволило главу правления НАК Нафтогаз Андрея Коболева с должности. Решение приняли из-за неудовлетворительной работы компании в течение 2020 года, в частности из-за финансовых показателей компании.

Уже 30 апреля члены наблюдательного совета Нафтогаза подали компании письменные заявления о прекращении исполнения своих полномочий. Они заявили, что увольнение Коболева является юридической манипуляцией.

Между тем место главы Нафтогаза занял Юрий Витренко, который до этого был исполняющим обязанности министра энергетики.

7 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру экономики Алексею Любченко в течение недели объявить конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета Нафтогаза.

По его словам, конкурс должен завершиться в ноябре 2021 года, чтобы у нового состава наблюдательного совета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность главы правления и провести конкурс по его избранию не позднее 1 мая 2022-го.

В период отсутствия наблюдательного совета при необходимости часть его функций может выполнять Кабмин в пределах собрания акционеров, принимая необходимые решения.

Источник: Юлия Ковалив