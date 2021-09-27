У понеділок, 27 вересня, Кабінет міністрів вирішив звільнити членів наглядової ради НАК Нафтогаз України – Юлію Ковалів, Наталію Бойко та Юлію Свириденко. Про це повідомила Ковалів у соцмережі.

– Повноваження всіх членів наглядової ради припинені, тому тепер акціонер (Кабмін) і нове керівництво ухвалюватимуть усі важливі для компанії рішення, – заявила вона.

За словами Ковалів, 27 вересня її останній робочий день в НАК Нафтогазі.

– Сьогодні мій останній день в ролі члена наглядової ради Нафтогазу. Пройшовши кілька криз корпоративного управління – в 2017-му (коли чотири з п’яти членів ради подали у відставку) та цього року, я хочу залишатися оптимістом, що все буде добре і Нафтогаз й надалі рухатиметься в напрямку побудови успішної нафтогазової компанії, – додала вона.

28 квітня уряд звільнив очільника правління НАК Нафтогаз Андрія Коболєва з посади. Рішення ухвалили через незадовільну роботу компанії протягом 2020 року, зокрема через фінансові показники компанії.

Уже 30 квітня члени наглядової ради Нафтогазу подали компанії письмові заяви про припинення виконання своїх повноважень. Вони заявили, що звільнення Коболєва є юридичною маніпуляцію.

Тим часом місце очільника Нафтогазу зайняв Юрій Вітренко, який до цього був виконувачем обов’язків міністра енергетики.

7 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня оголосити конкурс із відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради Нафтогазу.

За його словами, конкурс повинен завершитися в листопаді 2021 року, щоб у нового складу наглядової ради було достатньо часу визначитися з вимогами до кандидата на посаду глави правління і провести конкурс щодо його обрання не пізніше 1 травня 2022-го.

У період відсутності наглядової ради за необхідності частину її функцій може виконувати Кабмін в межах зборів акціонерів, ухвалюючи необхідні рішення.

Джерело: Юлія Ковалів