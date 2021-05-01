30 квітня члени Наглядової ради НАК Нафтогаз України подали компанії письмові повідомлення про припинення виконання своїх повноважень.

За інформацією прес-служби компанії, рішення ухвалили усі члени, які були присутні під час позачергового засідання у п’ятницю.

– Ми провели зустріч з новопризначеним керівником та членами правління. Останні висловили свою занепокоєність щодо можливості виконувати свої повноваження надалі, – йдеться на сайті НАК Нафтогаз України.

Водночас, відповідно до корпоративних процедур, які діють нині у компанії, припинення повноважень набуде чинності 14 травня 2021 року.

Протягом наступних двох тижнів члени правління забезпечуватимуть належне передання своїх повноважень.

Ситуація з Нафтогазом

28 квітня Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів НАК Нафтогаз України і визнав діяльність компанії протягом 2020 року незадовільною.

Уряд звільнив главу правління Андрія Коболєва і призначив нового керівника, ним став Юрій Вітренко.

Більше новин про зміну керівництва НАК Нафтогаз України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НАК Нафтогаз