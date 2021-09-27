22 сентября около 10-ти утра возле села Лесники было совершено покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира. К счастью, в стрельбе никто не погиб, однако ранения получил водитель политика.

После покушения сразу были вызваны группы правоохранителей, которые начали поиск нападавшего. Но преступника до сих пор не нашли. Это покушение действительно стало резонансным и вызвало большой интерес у общества. Сейчас существует четыре версии:

Конфликт в команде. По информации инсайдеров, на Банковой давно не было мира. Ходили разговоры, что президент и Шефир поссорились. Однако помощник Зеленского опроверг эту версию. Давление на Зеленского. Вторую версию забросил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Да и сам президент ее подтверждает. Однако следователи пока не могут сказать точно, достоверна ли эта версия и кто мог таким образом давить на Зеленского. Давление на депутатов из партии Слуга народа. Покушение на Шефира произошло как раз в преддверии голосования за законопроект о деолигархизации в Украине. Но эксперты уверены, что эта версия является бессмысленной и покушение отнюдь не повлияло бы на решения парламента. Инсценировка. Многие уверены, что покушение на Шефира могло быть не настоящим и это было обычной постановкой. Ведь траектория пуль на автомобиле помощника президента кажется странной. Однако экс-сотрудник СБУ Андрей Дубовик утверждает, что такое расположение дыр от выстрелов может быть связано с тем, что стрелок был непрофессионалом. Другие эксперты тоже утверждают, что инсценировать покушение сейчас чрезвычайно сложно и если бы это было спектаклем, то мы бы об этом уже узнали.

Поэтому, что на самом деле было причиной нападения остается установить следствию. Но то, что событие повлияло на Зеленского и Шефира — это факт. Подтверждает это то, что недавно увеличили охрану президента Украины.