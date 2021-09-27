22 вересня близько 10-ї ранку біля села Лісники був скоєний замах на помічника президента України Сергія Шефіра. На щастя, у стрілянині ніхто не загинув, проте поранення отримав водій політика.
Після замаху одразу були викликані групи правоохоронців, які почали пошук нападника. Але злочинця не знайшли і досі. Цей замах дійсно став резонансним та викликав неабиякий інтерес суспільства. Наразі існує чотири версії:
- Конфлікт у команді. За інформацією інсайдерів, на Банковій давно не було миру. Ходили розмови, що президент та Шефір посварилися. Проте помічник Зеленського спростував цю версію.
- Тиск на Зеленського. Другу версію закинув радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Та й сам президент її підтверджує. Проте слідчі поки що не можуть сказати точно, чи є ця версія достовірною, та хто міг таким чином тиснути на Зеленського.
- Тиск на депутатів із партії Слуга народу. Замах на Шефіра стався якраз у напередодні голосування за законопроект про деолігархізацію в Україні. Втім, експерти впевнені, що ця версія є безглуздою, і замах аж ніяк не вплинув би на рішення парламенту.
- Інсценування. Багато хто переконаний, що замах на Шефіра міг бути несправжнім, і це було звичайною постановкою. Адже траєкторія куль на автомобілі помічника президента видається дивною. Проте екс-працівник СБУ Андрій Дубовик стверджує, що таке розташування дір від пострілів може бути пов’язане із тим, що стрілок був непрофесіоналом. Інші експерти теж стверджують, що інсценувати замах зараз надзвичайно складно, і якби це було виставою, ми б про це уже дізналися.
Тож, що насправді було причиною нападу, залишається встановити слідству. Але те, що подія вплинула на Зеленського та Шефіра – це факт. На підтвердження – те, що нещодавно збільшили охорону президента України.