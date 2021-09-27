22 вересня близько 10-ї ранку біля села Лісники був скоєний замах на помічника президента України Сергія Шефіра. На щастя, у стрілянині ніхто не загинув, проте поранення отримав водій політика.

Після замаху одразу були викликані групи правоохоронців, які почали пошук нападника. Але злочинця не знайшли і досі. Цей замах дійсно став резонансним та викликав неабиякий інтерес суспільства. Наразі існує чотири версії:

Конфлікт у команді. За інформацією інсайдерів, на Банковій давно не було миру. Ходили розмови, що президент та Шефір посварилися. Проте помічник Зеленського спростував цю версію. Тиск на Зеленського. Другу версію закинув радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Та й сам президент її підтверджує. Проте слідчі поки що не можуть сказати точно, чи є ця версія достовірною, та хто міг таким чином тиснути на Зеленського. Тиск на депутатів із партії Слуга народу. Замах на Шефіра стався якраз у напередодні голосування за законопроект про деолігархізацію в Україні. Втім, експерти впевнені, що ця версія є безглуздою, і замах аж ніяк не вплинув би на рішення парламенту. Інсценування. Багато хто переконаний, що замах на Шефіра міг бути несправжнім, і це було звичайною постановкою. Адже траєкторія куль на автомобілі помічника президента видається дивною. Проте екс-працівник СБУ Андрій Дубовик стверджує, що таке розташування дір від пострілів може бути пов’язане із тим, що стрілок був непрофесіоналом. Інші експерти теж стверджують, що інсценувати замах зараз надзвичайно складно, і якби це було виставою, ми б про це уже дізналися.

Тож, що насправді було причиною нападу, залишається встановити слідству. Але те, що подія вплинула на Зеленського та Шефіра – це факт. На підтвердження – те, що нещодавно збільшили охорону президента України.