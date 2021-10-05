Криголам James Clark Ross (Джеймс Кларк Рос) прибув до Одеси – фото відео

5 жовтня придбаний Україною легендарний британський криголам James Clark Ross увійшов до Одеського порту.

Придбаний Україною криголам James Clark Ross прибув до Одеси (фото) / 6 фотографий

Судно прибуло до України з Данії, через три моря – Північне, Середземне та Чорне, під керівництвом українського капітана Олега Новосильного та британський капітана-наставника Саймона Воллеса.

Наступні тижні триватиме дооформлення необхідних документів та технічна інвентаризація судна.

Документи про купівлю криголаму Національний антарктичний науковий центр та Дослідження й інновації Великої Британії підписали 19 серпня.

Відразу після цього в Україні оголосили конкурс на найкращу назву для криголама. Пропозиції збирали до 29 серпня включно.

Найкращі три ідеї обіцяли відзначити наборами листівок із фотографіями до 25-річчя станції Академік Вернадський.

Урочиста церемонія перейменування судна відбудеться найближчим часом. У Національному антарктичному науковому центрі зазначають, що відведуть спеціально час для екскурсійного відвідування судна.

Про власний криголам полярники 25-ї Української антарктичної експедиції попросили президента України Володимира Зеленського 6 лютого. Тоді глава держави зателефонував науковцями за допомогою відеозв’язку, щоб привітати з 25-річчям антарктичної станції Академік Вернадський.

7 липня Кабмін виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій.

14 липня це рішення погодив бюджетний комітет Верховної Ради.

Придбали криголам James Clark Ross за $5 млн.

Завдяки криголаму Україна почне досліджувати Південний океан. Вирішити він має й логістичні проблеми на станції Академік Вернадський, оскільки поки що країна фрахтує іноземні судна, щоб доставляти річні й сезонні експедиції, а також вантажі.

Джерело: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Олександр Заклецький, В’ячеслав Марченко