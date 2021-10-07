В киевском метро остановили красную линию из-за падения самоката

7 сентября в Киеве временно остановили красную линию метро. Причиной стало падение багажа на колею на станции метро Театральная.

Во время ожидания поезда пассажиры случайно уронили детский самокат.

Чтобы достать детское транспортное средство, сотрудникам Киевского метрополитена пришлось остановить линию. Это необходимо для отключения напряжения на контактном рельсе.

Администрация призывает пассажиров соблюдать правила пользования метрополитеном — не выходить за ограничительную линию и держаться за поручни во время поездки.

Недавно в Киевском метрополитене произошли задержки поездов на синей линии из-за неадекватного поведения пассажира. Мужчина выбежал на рельсы и не реагировал на замечания полицейского.

Он находился внизу несколько минут и отказывался вылезать. Машиниста поезда, который прибывал на платформу, вовремя сообщили об инциденте.

В итоге полицейскому не удалось догнать и задержать неадекватного пассажира. Он воспользовался тем, что на платформе было много людей, и убежал. Сейчас нарушителя разыскивают.

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