У київському метро зупинили червону лінію через падіння самоката

7 вересня у Києві тимчасово зупинили червону лінію метро. Причиною стало падіння багажу на колії на станції метро Театральна.

Під час очікування поїзда пасажири випадково впустили дитячий самокат на колії.

Щоб дістати дитячий транспортний засіб, співробітникам Київського метрополітену довелося зупинити лінію. Це необхідно для відключення напруги на контактній рейці.

Адміністрація закликає пасажирів дотримуватися правил користування метрополітеном – не виходити за обмежувальну лінію та триматися за поручні під час поїздки.

Нещодавно у Київському метрополітені сталися затримки поїздів на синій лінії через неадекватну поведінку пасажира. Чоловік вибіг на рейки і не реагував на зауваження поліцейського.

Він перебував внизу кілька хвилин і відмовлявся вилазити. Машиніста поїзда, який прибував на платформу, вчасно повідомили про інцидент.

У підсумку поліцейському не вдалося наздогнати та затримати неадекватного пасажира. Він скористався тим, що на платформі було багато людей, і втік. Наразі порушника розшукують.

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