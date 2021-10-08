Український режисер Сергій Лозниця, який зняв фільм Бабин Яр. Контекст до 80-х роковин трагедії, розповів про ідею створення стрічки, та які кадри найбільше зачепили.

У прямому ефірі ток-шоу Право на владу режисер пояснив, що найвражаючими для нього стали кадри львівського погрому, який тривав із 30 червня до 2 липня 1941 року, під час входження німецьких підрозділів до міста.

– Там був не один погром. Те, що я побачив, мене вразило. Це складно монтувати. Мені довелося відкладати монтаж. Коли ви вмонтовуєте, вам на це треба дивитися з технічної точки зору. Це зовсім інше. Ви повинні якось усунути емоцію, – додав Лозниця.

Водночас найскладнішими кадрами, за словами режисера, були кадри, що зображували величезну яму, наповнену трупами.

– Я відкладав просто це все в сторону. Взагалі війна — з нею не просто мати справу. Кадри самі по собі впливають досить сильно, – відзначив він.

Лозниця зізнався, що навіть не думав брати у фільм кадри єврейських погромів.

4 жовтня відбулася прем’єра документального фільму Бабин Яр. Контекст. В історичних кадрах задокументовані події, що призвели до трагедії осені 1941-го.

Фільм не лише про розстріл 34 тис. євреїв у Бабиному Яру, а й про події, які передували трагедії, і про те, як радянська влада її замовчувала.

Відомо, що Лозниця кілька років працював з архівами різних країн – Німеччини, Росії, України, – а також з приватними колекціонерами кінохроніки. Зокрема, він отримав відео, зняте німецькими солдатами на аматорські камери, якими вони фільмували відеощоденники війни.

У кінострічці показують трупи страчених у в’язниці НКВД перед відступом радянських військ і єврейський погром, вибухи на Хрещатику і Київ у руїнах, та багато чого іншого.

Заступник генерального директора Меморіального Центру Голокосту Бабин Яр Руслан Кавацюк розповів, яку роботу було здійснено під час створення фільму та які архіви були залучені під час роботи.

Різні кінокритики назвали стрічку потужною і надзвичайно актуальною з огляду на активізацію радикалізму в Європі.