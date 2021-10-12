12 октября, в пятую годовщину задержания участников “первой симферопольской группы” по так называемому делу Хизб ут-Тахрир, омбудсмен Людмила Денисова призвала международное сообщество продолжать политическо-санкционное давление на Россию.

По убеждению уполномоченной Верховной Рады по правам человека, это необходимо для того, чтобы добиться отмены сфабрикованных решений судов и вернуть домой граждан Украины, которые до сих пор незаконно содержатся на территории временно оккупированного Крыма и РФ.

В дома крымских татар Теймура Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Айдера Салединова, Узеира Абдуллаева и Эмиля Джемаденова сотрудники российской ФСБ ворвались в 6 утра 12 октября 2016 года.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил им приговор через 2 года 8 месяцев.

24 декабря 2019 года Верховный суд РФ “смягчил” сроки наказания каждому из незаконно осужденных на полгода:

Теймур Абдуллаев должен отбыть 16 лет 6 месяцев лишения свободы и 1 год 6 месяцев административного надзора,

Узеир Абдуллаев – 12 лет 6 месяцев,

Рустем Исмаилов – 13 лет 6 месяцев,

Эмиль Джемаденов – 11 лет 6 месяцев,

Айдер Салединов – 11 лет 6 месяцев.

После долгих недель конвоирования о местонахождении украинских политзаключенных стало известно лишь в марте-апреле 2019 года.

В настоящее время мужчины уже почти три года отбывают незаконное наказание в исправительных колониях №2 и 16 в городе Салават, что в Башкортостане, РФ.

Братьев Абдуллаевых – Узеира и Теймура – специально разместили в разных колониях.

По словам Людмилы Денисовой, руководство исправительных учреждений систематически нарушает права крымских татар, не оказывая им надлежащей медицинской помощи, и безосновательно помещает в ШИЗО.

– В частности, Теймур Абдуллаев провел в штрафном изоляторе рекордное количество дней подряд – 374! – подчеркивает омбудсмен.

По убеждению уполномоченной по правам человека, такие действия приравниваются к пыткам и являются прямым нарушением второй и третьей статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод – права на жизнь и получение медицинской помощи.

Исламская партия Хизб ут-Тахрир в России признана террористической организацией.

Поэтому временный оккупационный суд РФ в Симферополе проводит “расследование” о деятельности организации на территории полуострова.