12 жовтня, у п’яту річницю затримання учасників “першої cімферопольської групи” у так званій справі Хізб ут-Тахрір, омбудсмен Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту продовжувати політично-санкційний тиск на Росію.

На переконання уповноваженої Верховної Ради з прав людини, це необхідно для того, аби домогтися скасування сфабрикованих рішень судів та повернути додому громадян України, які досі незаконно утримуються на території тимчасово окупованого Криму та РФ.

До будинків кримських татар Теймура Абдуллаєва, Рустема Ісмаїлова, Айдера Саледінова, Узеїра Абдуллаєва та Еміля Джемаденова співробітники російської ФСБ вдерлися о 6-й ранку 12 жовтня 2016 року.

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив їм вирок через 2 роки 8 місяців.

24 грудня 2019 року Верховний суд РФ “пом’якшив” терміни покарання кожному з незаконно засуджених на півроку:

Теймур Абдуллаєв має відбути 16 років 6 місяців позбавлення волі та 1 рік 6 місяців адміністративного нагляду,

Узеїр Абдуллаєв – 12 років 6 місяців,

Рустем Ісмаїлов – 13 років 6 місяців,

Еміль Джемаденов – 11 років 6 місяців,

Айдер Саледінов – 11 років 6 місяців.

Після довгих тижнів конвоювання про місцезнаходження українських політв’язнів стало відомо лише в березні-квітні 2019 року.

На цей час чоловіки вже майже три роки відбувають незаконне покарання у виправних колоніях №2 та 16 в місті Салават, що в Башкортостані, РФ.

Братів Абдуллаєвих – Узеїра та Теймура – спеціально розмістили в різних колоніях.

За словами Людмили Денісової, керівництво виправних установ систематично порушує права кримських татар, не надаючи їм належної медичної допомоги, та безпідставно поміщає до ШІЗО.

– Зокрема, Теймур Абдуллаєв провів у штрафному ізоляторі рекордну кількість днів поспіль – 374! – наголошує омбудсмен.

На переконання уповноваженої України з прав людини, такі дії прирівнюються до катувань і є прямим порушенням другої та третьої статей Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод – права на життя та отримання медичної допомоги.

Ісламська партія Хізб ут-Тахрір у Росії визнана терористичною організацією.

Через це тимчасовий окупаційний суд РФ в Сімферополі провадить “розслідування” щодо діяльності організації на території півострова.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова