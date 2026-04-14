Эксфутболист сборной Украины и киевского Динамо Денис Гармаш якобы перешел в любительский клуб Титан.

О переходе сообщила прессслужба клуба, но позже публикацию удалили.

Денис Гармаш нашел новый клуб после мобилизации

В сообщении АФК Титан назвал переход Гармаша громким усилением состава.

– АФК Титан официально приветствует в своих рядах Дениса Гармаша — эксигрока национальной сборной Украины и полузащитника киевского Динамо. Футболист с огромным опытом выступлений на самом высоком уровне, характером и победным менталитетом — теперь часть нашей команды, – говорилось в удаленном сообщении.

Позже пост о переходе 35-летнего футболиста удалили из социальных сетей клуба.

Последним клубом Гармаша было Лесное, которое исключили из Второй лиги из-за неявок на матчи. У клуба были финансовые проблемы.

Напомним, в ноябре Дениса Гармаша доставили в территориальный центр комплектования для уточнения данных.

Это произошло после того, как сотрудники Нацполиции остановили футболиста, который не имел при себе документов о бронировании или отсрочке от мобилизации.

Футболиста доставили в Печерский РТЦК для уточнения данных, а после прохождения военно-врачебной комиссии он выбрал службу в одном из подразделений ВСУ.

В конце декабря экс-партнер игрока по Динамо Сергей Рыбалка заявлял, что Гармаш проходит базовую общую военную подготовку. По его словам, они продолжают поддерживать связь.

