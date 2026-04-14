Война на Ближнем Востоке может вызвать дополнительный рост инфляции в Украине на 1,5-2,8 процентного пункта из-за подорожания нефти и сопутствующих экономических эффектов.

Об этом заявил председатель Национального банка Украины Андрей Пышный, сообщает Reuters.

Ускорение инфляции в Украине: что известно

По словам главы НБУ, влияние войны на Ближнем Востоке уже начинает проявляться в росте цен, и этот процесс может усиливаться.

Сейчас смотрят

Пышный отметил, что ситуация остается сложной и требует осторожного балансирования монетарной политики.

— Мы фактически движемся по очень тонкой грани, — отметил он.

В то же время НБУ сохраняет стратегическую цель снизить инфляцию до 5% в среднесрочной перспективе.

Отмечается, что глава НБУ участвует в весенних встречах МВФ и Всемирного банка в США вместе с украинской делегацией.

В рамках визита запланированы переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом, представителями Конгресса и председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом.

Ключевой задачей этих встреч является удержание внимания международных партнеров к войне России против Украины на фоне новых глобальных кризисов.

Выборы в Венгрии и кредит ЕС

Пышный также положительно оценил результаты парламентских выборов в Венгрии, где партия Виктора Орбана потерпела поражение.

По его словам, это может способствовать разблокированию решения о предоставлении Украине кредита ЕС в размере €90 млрд.

Ранее этот процесс тормозился из-за позиции венгерских властей.

Энергетика и миграционные риски

Отдельно в НБУ обратили внимание на влияние российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Такие удары сдерживают экономическое восстановление и могут усилить отток населения за границу.

По словам Пышного, затягивание войны затрудняет возвращение украинцев и повышает риски их интеграции в других странах.

Стоит отметить, что инфляционное давление в Украине уже растет.

По данным Госстата, в марте 2026 года цены увеличились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом измерении — на 7,9%.

Наибольшее подорожание зафиксировано в транспортной сфере из-за роста стоимости топлива, а также в категориях продуктов питания, одежды и услуг.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.