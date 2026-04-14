Во время ночной атаки на Украину 14 апреля российские войска применили 4 управляемые авиационные ракеты и 129 беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 14 апреля: что известно

Ночная атака на Украину началась в 18:00 13 апреля.

Российские войска выпустили четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с временно оккупированной территории Донецкой области, а также 129 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов.

Около 90 из них составляли именно Шахеды.

Пуски осуществлялись из районов Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска (РФ), а также из временно оккупированного Донецка и мыса Чауда в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 114 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

Информация о еще трех ракетах уточняется.

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА в восьми локациях, а также падение обломков сбитых дронов в пяти местах.

В частности, ночью российские войска массированно атаковали беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области.

Под ударом оказался Измаильский порт, где повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал и баржа. Также повреждения получило портовое оборудование.

В результате попаданий разрушено здание станции технического обслуживания с последующим возгоранием. Уничтожены два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей.

Кроме того, повреждены шесть частных домов — в них разрушены кровли. Под удар попал и автомобиль скорой помощи.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

По данным Воздушных сил, вражеская атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 511-е сутки.

