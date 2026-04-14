РФ атаковала Украину ракетами Х-59 и почти 130 дронами: сколько сбила ПВО
Во время ночной атаки на Украину 14 апреля российские войска применили 4 управляемые авиационные ракеты и 129 беспилотников.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 14 апреля: что известно
Ночная атака на Украину началась в 18:00 13 апреля.
Российские войска выпустили четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с временно оккупированной территории Донецкой области, а также 129 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов.
Около 90 из них составляли именно Шахеды.
Пуски осуществлялись из районов Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска (РФ), а также из временно оккупированного Донецка и мыса Чауда в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 114 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.
Информация о еще трех ракетах уточняется.
Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА в восьми локациях, а также падение обломков сбитых дронов в пяти местах.
В частности, ночью российские войска массированно атаковали беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру юга Одесской области.
Под ударом оказался Измаильский порт, где повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал и баржа. Также повреждения получило портовое оборудование.
В результате попаданий разрушено здание станции технического обслуживания с последующим возгоранием. Уничтожены два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей.
Кроме того, повреждены шесть частных домов — в них разрушены кровли. Под удар попал и автомобиль скорой помощи.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
По данным Воздушных сил, вражеская атака до сих пор продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 511-е сутки.
