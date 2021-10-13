13 октября около 10.45 группа вооруженных российских наемников с повязками СЦКК под прикрытием работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ в районе КПВВ Золотое.

Как сообщает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе, это происходило именно во время ее заседания.

Причем Украина предоставила гарантии безопасности для проведения таких работ с четким указанием маршрутов передвижения и определения предельной точки выдвижения в сторону украинских позиций.

Такие гарантии предоставлялись для оборудования со стороны временно оккупированных территорий КПВВ Золотое.

Украинские военные задержали одного из членов российских вооруженных формирований. Гражданин РФ Андрей Косяк, 1978 года рождения, имел при себе соответствующие документы, а также оружие и боеприпасы.

Вскоре выяснилось, что этот россиянин подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году умышленного убийства (ст. 115 УК Украины).

На Донбассе задержали российского наемника с оружием и боеприпасами / 2 фотографии

Фото: ТКГ