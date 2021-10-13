13 жовтня близько 10.45 група озброєних російських найманців з пов’язками СЦКК під прикриттям робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ в районі КПВВ Золоте.

Як повідомляє українська делегація у Тристоронній контактній групі, це відбувалося саме під час її засідання.

Причому Україна надала гарантії безпеки для проведення таких робіт з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначенням граничної точки висунення в сторону українських позицій.

Такі гарантії надавалися задля обладнання з боку тимчасово окупованих територій КПВВ Золоте.

Українські військові затримали одного з членів російських збройних формувань. Громадянин РФ Андрій Косяк, 1978 року народження, мав при собі відповідні документи, а також зброю та боєприпаси.

Згодом з’ясувалося, що цей росіянин підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році умисного вбивства (ст. 115 КК України).

На Донбасі затримали російського найманця зі зброєю на боєприпасами / 2 фотографии

Фото: ТКГ