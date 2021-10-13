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Факти / Україна
Валентина Летяк |

На Донбасі затримали російського найманця зі зброєю на боєприпасами

На Донбасі затримали російського найманця

13 жовтня близько 10.45 група озброєних російських найманців з пов’язками СЦКК під прикриттям робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ в районі КПВВ Золоте.

Як повідомляє українська делегація у Тристоронній контактній групі, це відбувалося саме під час її засідання.

Причому Україна надала гарантії безпеки для проведення таких робіт з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначенням граничної точки висунення в сторону українських позицій.

Такі гарантії надавалися задля обладнання з боку тимчасово окупованих територій КПВВ Золоте.

Українські військові затримали одного з членів російських збройних формувань. Громадянин РФ Андрій Косяк, 1978 року народження, мав при собі відповідні документи, а також зброю та боєприпаси.

Згодом з’ясувалося, що цей росіянин підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році умисного вбивства (ст. 115 КК України).

На Донбасі затримали російського найманця
На Донбасі затримали російського найманця
На Донбасі затримали російського найманця
На Донбасі затримали російського найманця
На Донбасі затримали російського найманця зі зброєю на боєприпасами / 2 фотографии
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Фото: ТКГ

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