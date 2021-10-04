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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Осуществлял разведку и ликвидировал украинских военных: в Киеве задержали боевика

Осуществлял разведку и ликвидировал украинских военных: в Киеве задержали боевика

Сотрудники Службы безопасности Украины во время спецоперации в Киеве задержали боевика незаконного вооруженного формирования так называемой “ДНР”.

Участник НЗФ был в составе вооруженного формирования, которое в 2014 году ликвидировало раненых во время боя украинских военнослужащих.

По данным СБУ, правонарушитель также проводил разведку, чтобы в дальнейшем боевики могли осуществить артиллерийские обстрелы позиций ВСУ.

Боевика задержали в одном из киевских хостелов, в который он приехал с территории временного аннексированного Крыма. Сотрудники СБУ установили, что боевик — житель Донецка. В 2014 году он присоединился в ряды незаконных вооруженных формирований.

Правонарушитель принимал активное участие в вооруженном сопротивлении силам АТО, находясь сначала в составе так называемого “Оплота”, а затем — разведывательной группы боевиков.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 258-3 (Участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины. Следствие устанавливает все обстоятельства незаконной деятельности и лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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