До Дня захисників і захисниць України, який відзначають 14 жовтня, військовослужбовці Збройних сил отримають премію у розмірі 2500 грн.

Однак надаватимуть таку грошову премію лише тим військовим, у яких немає дисциплінарних стягнень.

Відповідне доручення дав міністр оборони Андрій Таран.

– Відповідно до статті 15 Дисциплінарного статуту ЗСУ, статті 51 Бюджетного кодексу України за підсумками роботи в січні-вересні 2021 року та з нагоди Дня захисників і захисниць України дозволяю заохотити військовослужбовців, які не мають не знятих дисциплінарних стягнень (окрім військовослужбовців строкової військової служби та курсантів з числа громадян, які не проходили військову службу), грошовою премією в розмірі 2500 гривень (до видачі на руки), – йдеться в дорученні.

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11 жовтня Кабмін запропонував збільшити мінімальну пенсію родинам загиблих бійців до 7800 грн з 1 січня. Підвищену пенсійну допомогу зможуть отримають понад 2 тис. людей, чиї рідні загинули на війні.

8 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про виділення додаткових грошей Міноборони, що дозволить погасити заборгованості перед військовими. У вересні стало відомо, що міністерство заборгувало 1 465 800 млрд грн.

У липні уряд підвищив зарплату військовослужбовців розвідувальних органів. Військовим збільшили розмір посадового окладу. У військових кадрового складу коефіцієнт окладу становитиме 1,8. У тих, хто не належить до кадрового складу, – 1,4.

Джерело: Армія Inform

Фото: Армія Inform