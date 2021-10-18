По словам президента Владимира Зеленского, прямых намеков на обмен народного депутата от оппозиционной платформы за жизнь Виктора Медведчука на граждан страны, находящихся за рубежом, не было.

Если Россия подтвердила бы, что Виктор Медведчук российское гражданское, тогда правительство Украины могло бы рассмотреть такую ​​возможность.

— Медведчук — гражданин Украины, поэтому к нему применяют украинское законодательство. С другой стороны, если Россия подтвердила бы, что у Медведчука есть российское гражданство, то вполне возможно, — отметил Зеленский.

Он добавил, что с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрит возможности обмена Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не здесь.

Полную версию интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским можно будет посмотреть в понедельник, 18 октября, в 21.20 в программе Свобода слова на телеканале ICTV.

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12 октября, Печерский районный суд подтвердил обоснованность подозрения Медведчуку, но избрал ему меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

По мнению прокуроров, в этой ситуации домашний арест неэффективно мерой пресечения. Прокуроры обжаловать это решение в апелляционном суде. Они настаивают на содержании депутата под стражей с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн.