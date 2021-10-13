Офис генерального прокурора будет оспаривать меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку по делу о государственной измене. Во вторник, 12 октября, Печерский районный суд подтвердил обоснованность подозрения Медведчуку, но избрал ему меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

По мнению прокуроров, в этой ситуации домашний арест является неэффективной мерой пресечения. Прокуроры будутт оспаривать это решение в апелляционном суде. Они настаивают на содержании депутата под стражей с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн.

В ОГУ объясняют, что Медведчука нужно взять под стражу, ведь он может скрываться, учитывая его связи с Российской Федерацией и террористическими организациями.

Кроме того, сейчас в деле не установлены все лица, которые совместно с Медведчуком участвовали в преступлениях. Также правоохранители не допросили всех свидетелей, а часть из них дает недостоверные показания из-за опасений влияния на них со стороны депутата.

Подозрение Медведчуку

8 октября народному депутату от Оппозиционной платформы За жизнь Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Медведчука подозревают в причастности к незаконным поставкам угля с ОРДЛО.

После этого СБУ обнародовала записи разговоров Медведчука о незаконных схемах с представителями российской власти.

12 октября Печерский районный суд Киева избрал депутату меру пресечения по делу — домашний арест, хотя прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей и залоге.