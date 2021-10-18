За словами президента Володимира Зеленського, прямих натяків на обмін народного депутата від Опозиційної платформи За життя Віктора Медведчука на інших громадян країни, які перебувають за кордоном, не було.

Якщо Росія підтвердила, що Віктор Медведчук має російське громадянське, тоді уряд України міг би розглянути таку можливість.

– Медведчук – громадянин України, тож до нього застосовують українське законодавство. З іншого боку, якщо Росія підтвердила б, що у Медведчука є російське громадянство, то цілком можливо, – зазначив Зеленський.

Він додав, що із задоволенням після цього підтвердження чи хоча б натяку розглянув можливості обміну Медведчука на дійсних героїв і громадян України, які перебувають не тут.

Повну версію інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським можна буде переглянути у понеділок, 18 жовтня, о 21.20 у програмі Свобода слова на телеканалі ICTV.

Читайте Офіс генпрокурора оскаржуватиме запобіжний захід Медведчуку

12 жовтня, Печерський районний суд підтвердив обґрунтованість підозри Медведчуку, але обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

На думку прокурорів, у цій ситуації домашній арешт є неефективним запобіжним заходом. Прокурори оскаржуватимуть це рішення в апеляційному суді. Вони наполягають на триманні депутата під вартою з альтернативою внесення застави в 1 млрд грн.