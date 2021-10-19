На 100 умерших — 41 родившийся: в Украине стремительно сокращается население

За полгода 2021-го население Украины сократилось еще на 245,9 тыс. человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики за январь-август этого года.

По состоянию на 1 сентября в стране проживали 41,343 млн человек.

Количество умерших за указанный период достигло 439,4 тыс. украинцев, хотя в январе-августе 2020 года этот показатель был ниже — 378,3 тыс. человек.

— Родилось 180,8 тыс. детей, что на 12 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — отметили в Госстате.

Там добавили, что количество умерших украинцев существенно преобладает над числом родившихся. На 100 смертей приходится 41 появление на свет.

Согласно статистике Госкомстата, в январе-августе в Украину прибыли 291,3 тыс. человек, что на 36 тыс. больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

Страну при этом оставили 278,6 тыс. человек, что на 30 тыс. превысило статистику аналогичного периода 2020 года.

Данные по численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированных ОРДЛО, Крыма и Севастополя. Данные относительно миграционного движения населения сформированы без учета Крыма, Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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В августе Госстат обнародовал данные о демографической ситуации в Украине, согласно которым за январь-июнь 2021 года смертность населения превысила уровень 2020 года на 21,6%, в том числе в июне – на 4,3%.

Источник: Госстат