На 100 померлих – 41 народжений: в Україні стрімко скорочується населення

За півроку 2021-го населення України скоротилося ще на 245,9 тис. осіб.

Про це свідчать дані Державної служби статистики за січень-серпень цього року.

Станом на 1 вересня у державі проживали 41,343 млн осіб.

Кількість померлих за вказаний період досягла 439,4 тис. українців, хоча у січні-серпні 2020 року цей показник був нижчим – 378,3 тис. людей.

– Народилося 180,8 тис. дітей, що на 12 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року, – зазначили у Держстаті.

Там додали, що кількість померлих українців істотно переважає над кількістю народжених. На 100 смертей доводиться 41 поява на світ.

Згідно зі статистикою Держстату, у січні-серпні в Україну прибули 291,3 тис. осіб – на 36 тис. більше, ніж за 8 місяців минулого року.

Однак залишили країну 278,6 тис.осіб, що на 30 тис. більше, ніж в аналогічному періоді 2020 року.

Дані щодо чисельності населення охоплюють усі регіони України, окрім тимчасово окупованих ОРДЛО, Криму і Севастополя. Дані щодо міграційного руху населення сформовані без урахування Криму, Севастополя, а також окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

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У серпні Держстат оприлюднив дані про демографічну ситуацію в Україні, згідно з якими за січень-червень 2021 року смертність населення перевищила рівень 2020 року на 21,6%, зокрема у червні – на 4,3%.

Держстат також офіційно повідомив, що у 2020 році від Covid-19 померло 20 709 українців. Водночас грип та пневмонія стали причиною смерті 11 358 осіб.

Джерело: Держстат