Оккупанты в Донецке частично ослабили блокаду специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, продолжающейся уже нескольких дней.

Об этом сообщила в Twitter генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид.

По ее словам, неограниченный доступ наблюдателей ОБСЕ жизненно важен для выполнения ее мандата и обеспечения прозрачности.

I welcome the reduction of impediments on @OSCE_SMM’s freedom of movement today in non-government controlled #Donetsk.

SMM’s unrestricted movement is vital to fulfill its mandate, ensure transparency & build confidence.

All restrictions on the OSCE SMM should be lifted.

— Helga Maria Schmid (@HelgaSchmid_SG) October 21, 2021