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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Оккупанты частично разблокировали работу ОБСЕ в Донецке

обсє

Оккупанты в Донецке частично ослабили блокаду специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, продолжающейся уже нескольких дней.

Об этом сообщила в Twitter генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид.

– Я приветствую снятие некоторых ограничений свободы перемещения СММ в неподконтрольном правительству Донецке, — написала дипломат.

По ее словам, неограниченный доступ наблюдателей ОБСЕ жизненно важен для выполнения ее мандата и обеспечения прозрачности.

– Следует отменить все ограничения относительно СММ ОБСЄ, – добавила Шмид.

 

18 октября боевики фактически захватили в заложники представителей ОБСЕ. Это произошло в оккупированной Горловке.

Наблюдателям СММ запретили выходить за территорию отеля, пока украинская сторона не отпустит ранее захваченного гражданина РФ — члена вооруженных формирований.

20 октября руководство ОБСЕ призвало немедленно устранить все препятствия в работе специальной мониторинговой миссии на оккупированных территориях Донбасса.

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Фото: Depositphotos

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