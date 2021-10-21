Оккупанты в Донецке частично ослабили блокаду специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, продолжающейся уже нескольких дней.

Об этом сообщила в Twitter генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид.

– Я приветствую снятие некоторых ограничений свободы перемещения СММ в неподконтрольном правительству Донецке, — написала дипломат.

По ее словам, неограниченный доступ наблюдателей ОБСЕ жизненно важен для выполнения ее мандата и обеспечения прозрачности.

– Следует отменить все ограничения относительно СММ ОБСЄ, – добавила Шмид.

I welcome the reduction of impediments on @OSCE_SMM’s freedom of movement today in non-government controlled #Donetsk.

SMM’s unrestricted movement is vital to fulfill its mandate, ensure transparency & build confidence.

All restrictions on the OSCE SMM should be lifted. — Helga Maria Schmid (@HelgaSchmid_SG) October 21, 2021

18 октября боевики фактически захватили в заложники представителей ОБСЕ. Это произошло в оккупированной Горловке.

Наблюдателям СММ запретили выходить за территорию отеля, пока украинская сторона не отпустит ранее захваченного гражданина РФ — члена вооруженных формирований.

20 октября руководство ОБСЕ призвало немедленно устранить все препятствия в работе специальной мониторинговой миссии на оккупированных территориях Донбасса.