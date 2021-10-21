Окупанти частково розблокували роботу ОБСЄ в Донецьку

Окупанти в Донецьку частково послабили блокаду спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка триває вже кілька днів.
Про це повідомила у Twitter генсек ОБСЄ Гельга Марія Шмід.
– Я вітаю зняття деяких обмежень свободи переміщення СММ в непідконтрольному уряду Донецьку, – написала дипломат.
За її словами, необмежений доступ спостерігачів ОБСЄ життєво важливий для виконання її мандата і забезпечення прозорості.
– Слід скасувати всі обмеження щодо СММ ОБСЄ, – додала Шмід.
I welcome the reduction of impediments on @OSCE_SMM’s freedom of movement today in non-government controlled #Donetsk.
SMM’s unrestricted movement is vital to fulfill its mandate, ensure transparency & build confidence.
All restrictions on the OSCE SMM should be lifted.
— Helga Maria Schmid (@HelgaSchmid_SG) October 21, 2021
18 жовтня бойовики фактично захопили в заручники представників ОБСЄ. Це сталося в окупованій Горлівці.
Спостерігачам СММ заборонили виходити за територію готелю, поки українська сторона не відпустить раніше захопленого громадянина РФ – члена збройних формувань.
20 жовтня керівництво ОБСЄ закликало негайно усунути всі перешкоди в роботі спеціальної моніторингової місії на окупованих територіях Донбасу.