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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Окупанти частково розблокували роботу ОБСЄ в Донецьку

обсє

Окупанти в Донецьку частково послабили блокаду спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка триває вже кілька днів.

Про це повідомила у Twitter генсек ОБСЄ Гельга Марія Шмід.

– Я вітаю зняття деяких обмежень свободи переміщення СММ в непідконтрольному уряду Донецьку, – написала дипломат.

За її словами, необмежений доступ спостерігачів ОБСЄ життєво важливий для виконання її мандата і забезпечення прозорості.

– Слід скасувати всі обмеження щодо СММ ОБСЄ, – додала Шмід.

 

18 жовтня бойовики фактично захопили в заручники представників ОБСЄ. Це сталося в окупованій Горлівці.

Спостерігачам СММ заборонили виходити за територію готелю, поки українська сторона не відпустить раніше захопленого громадянина РФ – члена збройних формувань.

20 жовтня керівництво ОБСЄ закликало негайно усунути всі перешкоди в роботі спеціальної моніторингової місії на окупованих територіях Донбасу.

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Фото: Depositphotos

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