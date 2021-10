Окупанти частково розблокували роботу ОБСЄ в Донецьку

Окупанти в Донецьку частково послабили блокаду спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка триває вже кілька днів.

Про це повідомила у Twitter генсек ОБСЄ Гельга Марія Шмід.

За її словами, необмежений доступ спостерігачів ОБСЄ життєво важливий для виконання її мандата і забезпечення прозорості.

I welcome the reduction of impediments on @OSCE_SMM’s freedom of movement today in non-government controlled #Donetsk.

SMM’s unrestricted movement is vital to fulfill its mandate, ensure transparency & build confidence.

All restrictions on the OSCE SMM should be lifted.

— Helga Maria Schmid (@HelgaSchmid_SG) October 21, 2021