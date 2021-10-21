Окупанти частково розблокували роботу ОБСЄ в Донецьку

Окупанти в Донецьку частково послабили блокаду спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка триває вже кілька днів.

Про це повідомила у Twitter генсек ОБСЄ Гельга Марія Шмід.

– Я вітаю зняття деяких обмежень свободи переміщення СММ в непідконтрольному уряду Донецьку, – написала дипломат.

За її словами, необмежений доступ спостерігачів ОБСЄ життєво важливий для виконання її мандата і забезпечення прозорості.

– Слід скасувати всі обмеження щодо СММ ОБСЄ, – додала Шмід.

I welcome the reduction of impediments on @OSCE_SMM’s freedom of movement today in non-government controlled #Donetsk.

SMM’s unrestricted movement is vital to fulfill its mandate, ensure transparency & build confidence.

All restrictions on the OSCE SMM should be lifted. — Helga Maria Schmid (@HelgaSchmid_SG) October 21, 2021

18 жовтня бойовики фактично захопили в заручники представників ОБСЄ. Це сталося в окупованій Горлівці.

Спостерігачам СММ заборонили виходити за територію готелю, поки українська сторона не відпустить раніше захопленого громадянина РФ – члена збройних формувань.

20 жовтня керівництво ОБСЄ закликало негайно усунути всі перешкоди в роботі спеціальної моніторингової місії на окупованих територіях Донбасу.